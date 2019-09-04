اعتدى على زوجة بحجة إخراج الجن.. لغز جثة دجال نهشتها الكلاب في الخارجة

تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء هشام لطفي مدير الأمن، وبقيادة العميد مصطفى مبروك مدير ادارة البحث الجنائي بمديرية الأمن والرائد محمد صابر عبدالباقي رئيس مباحث الخارجة، من كشف غموض العثور على جثة متفحمة جثة داخل حفرة بالقرب من قرية الشركة 8 التابعة لمركز الخارجة، بعد أن استخرجتها الكلاب ونهشت أجزاء منها.

وتبين أنها لدجال من محافظة سوهاج ويدعى "فرج.س"، 45 عاما، يمارس الدجل والشعوذة والذي لقى حتفه على يد رجل مسن ويدعى المتهم "ز. أ" 70 عاما، ونجله "م.ز"، 31 عاما، بعد أن تبين أنه قام بالتعدي على زوجته الأولى أثناء علاجها، وجرى تحرير المحضر رقم 1905 إداري الخارجة لسنة 2019م وأحيل إلى النيابة العامة، حيث اعترف المتهم ونجله بتفاصيل ارتكاب الجريمة بالكامل.

وبدأت الواقعة بعد أن تلقت مباحث قسم الخارجة بلاغا يوم 20 أغسطس بالعثور على جثة وبها آثار نهش حيواني بقطعة أرض زراعية، انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد صابر رئيس مباحث الخارجة، وتبين من الفحص أن الجثة تحولت لهيكل عظمي من شدة التفحم وأنها كانت مدفونة في حفرة عمقها حوالي نصف متر ونهشتها الكلاب.

وأفاد المتهم ونجله تفاصيل الجريمة حيث أوضح المتهم الأول أن زوجته كانت تعاني من حالة اكتئاب فاستعان بالمجني عليه ليساعد في علاجها، وبالفعل حضر إليهم ومكث لديهم فترة طويلة حتى علم من زوجته أن القتيل قام بالاعتداء عليها بحجة علاجها وإخراج الجن من جسدها فأخبر نجله واتفقا على التخلص منه انتقاما لزوجته وبعد وقت متأخر قاما بالتعدي عليه بعدة ضربات "فأس" هشمت رأسه وقتلته في الحال وقاما بإشعال النيران في الجثة ونقل بقاياها ودفنها في حفرة عميقة.

وجرى إحالة المحضر إلى النيابة بعد اعترافهما بوقائع الجريمة وأحيلا إلى النيابة العامة التى تباشر تحقيقاتها فى الحادث.