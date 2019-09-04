قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، إن مصر هي الأكثر جذبًا للاستثمارات في أفريقيا وهي الأسرع في النمو الاقتصادي على منطقة الشرق الأوسط والثالثة في الترتيب العالمي.

وأكد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن السوق المصرية ينفتح على العالم، مؤكدًا على تحرك الدولة خارجيًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وأشار إبراهيم إلى التزام الدولة بإصلاح الاقتصاد وإنشاء بنية تحتية قوية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يرصد هذه الإجراءات في مصر.

وطالب إبراهيم رجال الأعمال المصريين بدعوة أصدقائهم من رجال الأعمال العرب والأجانب للاستثمار في مصر وشرح التحرك الإيجابي للاستثمار في مصر لهم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد.