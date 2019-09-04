أنهت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جري صيانة جميع شبكات الإنترنت بالمدارس خاصة الثانوية العامة وإعداد مخطط لتوصيل شبكة الإنترنت للمدارس الجديدة، كما جري سد عجز المعلمين في التخصصات المختلفة خاصة في القري والوديان والتجمعات البدوية من خلال توزيع المعلمين الجدد على هذه المناطق، كما جري الانتهاء من أعمال صيانة الفصول والمرافق داخل المدارس وتنفيذ حملات مكثفة للنظافة وتشجير الأفنية وتجميلها وتنظيف دورات المياه وتعديل لائحة الانضباط الطلابية.

وأضاف أنه جري التنبيه على جميع مديري المدارس بوضع لائحة الانضباط المدرسي في مكان واضح لإعلام الطلاب وأولياء الأمور وتحديد موعد للقاء أولياء الأمور في نهاية اليوم الدراسي مرة كل أسبوع لمناقشة كافة الأمور التي تصب في صالح الطلاب ووضع لافتات تحث على قيم الولاء والانتماء داخل أفنية المدارس وتنفيذ خطط استكمال اشتراطات الأمان والسلامة المهنية خاصة طفايات الحريق والتواصل مع إدارة الأمن بالمديرية.

وأكد على الاهتمام بصيانة وتطوير الملاعب لفتحها أمام الطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، والتنبيه بمنع بيع أي طعام غير صالح للطلاب وتوفير بيئة آمنة للطلاب، وتفعيل غرف مصادر التعلم وتجهيز ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأكد أنه جرى التواصل مع جميع رؤساء المدن للتعاون مع المدارس وإزالة تراكمات للقمامة بمحيطها مع استمرار حملات النظافة الدورية كما جرى التنسيق مع مديرية الصحة للتأكد من سلامة الأغذية التي يتم بيعها بالقرب من المدارس .

وأشار إلي أن جميع الإدارات تسلمت حصتها من الكتب الدراسية وجاري تسليمها للمدارس مع التشديد علي تسليم الكتب للطلاب في اليوم الدراسي الأول دون الارتباط بتسديد المصروفات .