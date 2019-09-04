اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و قيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورؤساء المناطق المختلفة، وذلك لمتابعة أداء شبكة نقل الكهرباء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير بالشركة.

وأكد الدكتور شاكر، خلال الاجتماع، على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بسرعة وجودة تنفيذ خطط التطوير وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار شاكر، إلى مجهودات الدولة في أن تكون مصر مركز إقليمي لتبادل الطاقة من خلال خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار على أعلى مستوى من التميز، مؤكداً على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في هذا الصدد.

وأكد الدكتور شاكر، على ضرورة الاهتمام بإعداد برامج تدريبية للعاملين وذلك لرفع كفاءتهم والوصول إلى دقة التعامل مع مهمات الشبكة، ومتابعة برامج التشغيل والصيانة، مراجعة وتعميم المستندات الخاصة بالإجراءات القياسية لذلك، وإعداد تقييم لأداء الشبكة والعاملين عليها.

كما أكد شاكر، على ضرورة تقدير ما تم ضخه من استثمارات ضخمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء والتي بلغت حوالي 54 مليار جنيه.

وشدد شاكر، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن جودة التغذية الكهربائية، وخفض نسب الأعطال، وضرورة التأكد أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، ومتابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية والاهتمام بإتباع بتعليمات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.

جدير بالذكر، أن مثل تلك اللقاءات تأتي في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية، وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.