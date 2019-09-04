قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف جذب إدراج سهمين جديدين وتطبيق آلية الاقتراض بغرض البيع -البيع على المكشوف- قبل نهاية العام، في الوقت الذي تتطلع فيه لمواصلة مسارها كأحد أفضل أسواق الأسهم الناشئة أداء في 2019.

واستفادت مصر من موجة ضخمة من الاستثمار الأجنبي منذ شرعت الحكومة في تطبيق سلسلة من الإصلاحات في 2016 مرتبطة بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بما في ذلك تخفيف عبء الدعم عن الاقتصاد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض كبير لقيمة العملة.

وارتفعت البورصة المصرية ما يزيد على 15% منذ بداية العام مقارنة مع انخفاض نسبته 0.8% في مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة.

وقال "فريد" لـ"رويترز": "لن تجد الكثير من الدول بقصة مكتملة مثل مصر من حيث الإصلاحات التي نُفذت على مستوى الاقتصاد الكلي، قصة الإصلاح مهمة للمستثمرين الأجانب".

وأضاف أن الأجانب الذي يمثلون نحو 35% من التداولات في البورصة، سجلوا مشتريات صافية بنحو 50 مليار جنيه -3 مليارات دولار- من الأوراق المالية منذ بدأت الإصلاحات في 2016 مقارنة مع ما يقل عن 10 مليارات جنيه في السنوات الثلاث السابقة على الإصلاحات، كما أنهم اشتروا سندات محلية مدرجة في البورصة بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة مع مليار جنيه قبل 2016.

وتجرى البورصة محادثات مع شركتين، شركة ملابس وأخرى متخصصة في قطاع التكنولوجيا، من المتوقع إدراجهما قبل نهاية العام.

وأوضح "فريد"، أن شركة ثالثة تعمل في القطاع المالي، مملوكة للحكومة، سيتم إدراجها على الأرجح، لكن التوقيت سيحدده قرار سياسي، معترفا بوجود بعض التأخيرات في عملية الطرح العام الأولي مضيفا أنها عملية طويلة وتستغرق وقتا أكثر من المتوقع.

وتسعى الدولة لإدراج عدد من مجموعة الشركات التي تمتلكها في إطار مسعى لإتاحة المجال في الاقتصاد أمام نمو القطاع الخاص، مبينا أن البورصة أكثر نشاطا في تشجيع شركات القطاع الخاص على الإدراج.

وتابع "فريد": "أحد المطالب الأساسية لمديري الأصول ومديري الصناديق هو العثور على شركات كبيرة وهذا هو السبب في أننا غيرنا طريقة عملنا، لذا بدلا من أن يقود الطلب المسألة نسعى لإقناع الشركات بمزايا الإدراج".

وذكر رئيس البورصة، أن آلية الاقتراض بغرض البيع، والتي تسمح ببيع الأوراق المالية قبل شراؤها وتهدف إلى زيادة السيولة بالسوق، ستُطبق قبل نهاية العام، موضحا "سنراها قريبا جدا، ستشمل 30 شركة بما في ذلك صناديق مؤشرات متداولة".