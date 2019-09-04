اختتمت فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، وشارك فيه الفريق السيمفوني العسكري المصري ضمن فرق من 13 دولة من مختلف قارات العالم؛ لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني وتقديم رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.

ووسط أجواء مبهرة امتزجت فيها المعزوفات الموسيقية الشرقية والغربية، قدم الفريق المصري العديد من العروض ومقطوعات من أشهر الأغاني الوطنية والألحان الروسية القديمة، مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة؛ قوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للحفل الختامي.

كما جرى توزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر، وصاحبت الجماهير والجاليات المصرية والعربية بموسكو الفريق المصري خلال فاعليات المهرجان.

كما أعربت الجماهير الروسية، عن سعادتها وإعجابها بمشاركة الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز الذي يعبر عن عراقة مصر وحضارتها الممتدة عبر التاريخ.

وللموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل يمتد عبر التاريخ، وحقق الفريق السيمفوني العسكري شهرة واسعة على المستوى الدولي، كما حصد الفريق المصري المركز الثاني على مستوى العالم بعد فريق جمهورية الصين الشعبية في مسابقة التصويت لأفضل فريق.

يأتي ذلك نتيجة للمساندة الواسعة التي قدمتها الجماهير المصرية والعربية والأجنبية خلال فاعليات المهرجان، ما يعكس النجاح الواسع الذي حققه الفريق المصري، ويؤكّد مكانة الموسيقات العسكرية المصرية في مختلف المحافل الدولية.