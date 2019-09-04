صندوق التنمية المحلية يوافق على إقراض 309 مشروعات 3.4 مليون جنيه

وافق صندوق التنمية المحلية على إقراض 118 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر في 10 محافظات هي "المنوفية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وسوهاج وأسوان والقليوبية والدقهلية والشرقية وأسيوط" بقروض 1.2 مليون جنيه.

وتعمل المشروعات في مجالات الثروة الحيوانية ومنافذ البيع والصناعات الحرفية الصغيرة وبذلك يبلغ عدد المشروعات التي إقرضها الصندوق منذ بداية العام المالي الجاري وحتى الآن 309 مشروعات بقروض 3.4 مليون جنيه.

دورة تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مركز التنمية المحلية بسقارة، بإعداد دورة تدريبية متخصصة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات، وذلك للإرتقاء بالقدرات الإدارية والفنية لهم في مجالات الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم في مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات.

وأكّد "شعراوي"، في تصريحات صحفية اليوم، ضرورة أن تتضمن الدورات التي ينظمها مركز سقارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى محاضرات تعريفية بصندوق التنمية المحلية ودوره في دعم التنمية الاقتصادية في المحليات والقرية على وجه الخصوص بمنح قروض ميسرة للفئات الأكثر احتياجاً، وخاصة المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لابنائها للحد من مشكلة البطالة.

وأشار "شعراوي"، إلى أن الوزارة تسعى حالياً لزيادة موارد الصندوق التمويلية بالتنسيق مع بعض الشركاء الدوليين لتلبية طلبات الإقراض المتزايدة من عام لأخر لتنفيذ مشروعات صغيرة مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة التي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

وأضاف "شعراوي" أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات مصر ويصل لعملائه فى القرى والكفور من خلال الوحدات المحلية القروية ويختلف الصندوق في استراتيجيتة وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة فيمجال الإقراض، والتي تقاس نجاحاته بما تم تحقيقه من أهداف تسعى إليها برامج التنمية المحلية، وبما يتحقق من آثار تنموية على محاور التنمية الأخرى كالتنمية الاجتماعية والبشرية والبيئية، وليس بمقدار الربحية الناتجة عن التعاملات الائتمانية التى تقوم بها البنوك التجارية.

إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية

وأصدر "شعراوي"، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوي رئيس قطاع شؤون التمويل والشؤون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية كل عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، بالإضافة الي عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وأوضح أن المجلس الجديد يختص برسم السياسات التى تحكم عمليات الإقراض بالصندوق، خصوصاً تلك التي تتعلق بمجالات ونوعيات المشروعات وشروط إقراضها والقواعد الائتمانية وضمانات الإقراض والإجراءات التنفيذية اللازمة بما يحقق الأهداف المرجوة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المجلس يختص أيضاً بإقرار المشروعات والموضوعات التي جرى دراستها فنياً وأوصت بقبولها لجنة القروض، ومناقشة واعتماد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق واعتماد الموازنة التقديرية والحساب الختامى السنوى للصندوق.