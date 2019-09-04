دشن وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه في جدة، حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات، التي اشتملت على خدمة تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة مقيم الإلكترونية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة عبر منصة "أبشر أفراد"، إلى جانب مجموعة من الأنظمة الإدارية الداخلية الخاصة بمنسوبي الجوازات، وخدمة "إشارة" الخاصة بالصم وذوي الإعاقة السمعية.

يشار إلى أن خدمة "مقيم" التي تم استخدامها بالمملكة مؤخرا، بأمر كل الجهات المختصة، عملت على توفير وتيسير العديد من الخدمات المختلفة التي يحتاجها المغتربين بالمملكة، والتي تشمل أمور العمل والكفالة لإجراءات الإقامة وإنهاء العمل والمساهمة في إصدار تأشيرات الخروج والعودة وغيرها.