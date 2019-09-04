وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، إذ ورد مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر، تضمنت المادة الأولى منه الإشارة للمواد التي تم استبدالها والتي تخص أهداف النقابة، وشروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفني له، وكذا النقابات الفرعية.

وتضمن مشروع القانون كذلك مادة عن إيرادات النقابة، ومادة أخرى عن العقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، وتضمن أن يلتزم مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة خلال 90 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر النظام بقرار من وزير الموارد المائية والري.