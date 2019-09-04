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الإفتاء تهاجم الشيعة: ممارساتهم في عاشوراء بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها

الإفتاء تهاجم الشيعة: ممارساتهم في عاشوراء بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها

بدء تسجيل طلبات المكلفين بالخدمة العامة.. الشروط وطريقة التقديم

بدء تسجيل طلبات المكلفين بالخدمة العامة.. الشروط وطريقة التقديم

14 سبتمبر.. جاليري ضي يحتضن معرض "مبدعون خالدون" الثاني

14 سبتمبر.. جاليري ضي يحتضن معرض "مبدعون خالدون" الثاني

مسلم يهاجم الإخوان: "اللجان الإلكترونية" للتنظيم الإرهابي تستهدف زعزعة الاستقرار

مسلم يهاجم الإخوان: "اللجان الإلكترونية" للتنظيم الإرهابي تستهدف زعزعة الاستقرار

مجلس مدينة العريش يزيل العوائق والرمال من محيط الجامعة

مجلس مدينة العريش يزيل العوائق والرمال من محيط الجامعة

"صناعة الوفد" تناشد "التجارة" بعدم التوسع في الصناعات كثيفة الطاقة

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"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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