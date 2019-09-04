قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الإدارة العامة للطب الوقائي بالتعاون مع إدارة السن المدرسي والإدارات المختلفة وضعوا خطة وقائية شاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2020-2019، لرفع الوعى الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية التي قد تحدث بالمنشآت التعليمية.

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أن خطة العمل تتم على عدة محاور وأهداف وهى: المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية، ورفع مستوى الوعى الصحي لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها.

وأشار إلي المرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يجري اخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.

وأكد علي تفعيل دور الزائرات الصحيات والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة تناول المواد الغذائية من الباعة الجائلين، والرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤولي السن المدرسي بكل إدارة صحية

وأوضح أننا نركز عل الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفوري والتنسيق بين مديري المدارس وإدارة السن المدرسي بكل إدارة صحية، بالإضافة إلي توصيل رسالة تثقيفية صحية في طابور الصباح للطلاب للتوعية بالأمراض وكيفية تجنب نقل العدوى وطرق الوقاية منها، والفحص الطبي الشامل للفئة المستهدفة من الطلبة.

وذكر أن مديرية الصحة تقوم حاليا بتنفيذ هذه الخطة استعدادا للعام الدراسي الجديد، و أنه أمر بتكوين فريق اتصال سريع بين مديري المدارس والإدارة العامة للطب الوقائي لسرعة الإبلاغ والسيطرة على الحالات المرضية التي قد تحدث خلال فترات الدراسة.