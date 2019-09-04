استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، العميد أيمن جمال وأسماء حسن مديري متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، لمناقشة وبحث سبل تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها إلكترونيا داخل كليات الجامعة، وجميع الوحدات التابعة لها والإدارات المختلفة بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن اللقاء يأتي تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وذلك لتطوير وتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة والتفاعل السريع مع رسائلهم وشكاواهم والرد عليها إلكترونيا، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على سرعة البدء في تفعيل منظومة الشكاوى الجديدة في كافة الإدارات والوحدات لضمان سهولة استقبال وتسجيل الشكاوى والرد عليها بما يضمن توفير الوقت والجهد.

جدير بالذكر، أن عقد وفد المنظومة اجتماعا موسعا مع موظفي مكتب خدمة المواطنين بالجامعة ومدير إدارة المتابعة ومدير عام مكتب رئيس الجامعة بحضور المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة لمناقشة إمكانية إعداد خطه توعوية تشمل ندوات تعريفية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين وتنظيم ورش عمل ونشر ملصقات تعريفية بالمنظومة الجديدة داخل جميع وحدات الجامعة، والإعلان عن منظومة الشكاوى على البوابة الإلكترونية للجامعة.

وأعلن العميد أيمن جمال، أنه يتم تلقي الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "إيجابي" عبر التلفون المحمول، كما تم تخصيص خطين للواتس آب برقمي "01555516528 و01555525444" طبقا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء لشكاوى تراكم القمامة.