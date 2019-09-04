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محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي تمهيدا لافتتاحه

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى قها المركزي تمهيدا لافتتاحه

400 شخصية عامة من مصر والخارج تشارك بملتقى سانت كاترين للتسامح الديني

400 شخصية عامة من مصر والخارج تشارك بملتقى سانت كاترين للتسامح الديني

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إزالة المباني بنطاق مسار محور الطوارئ.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إزالة المباني بنطاق مسار محور الطوارئ.

محافظ الغربية يعتمد حركة داخلية لقيادات التعليم لتحسين الخدمات

محافظ الغربية يعتمد حركة داخلية لقيادات التعليم لتحسين الخدمات

نجوى كرم تنتهي من "بعشق تفاصيلك": سعيدة بتصويره

نجوى كرم تنتهي من "بعشق تفاصيلك": سعيدة بتصويره

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تدعيم الأرصفة في دمياط

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تدعيم الأرصفة في دمياط

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الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

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«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

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دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

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برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية

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"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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