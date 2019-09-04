تحتفل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى الهجرة النبوية، وتقدم فرقة الإنشاد الديني في مستهل موسمها الفني 2019 – 2020 حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس بمسرح الجمهورية، ويتضمن الحفل، مختارات من الابتهالات والقصائد الروحانية لكبار الملحنين.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار، وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبدالحليم نويرة كل من عبدالمنعم حريري ويسري قطر والمايسترو صلاح غباشب وأخيرا المايسترو عمر فرحات، وقدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر ولاقت نجاحا، واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني.