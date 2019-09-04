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نجوى كرم تنتهي من "بعشق تفاصيلك": سعيدة بتصويره

نجوى كرم تنتهي من "بعشق تفاصيلك": سعيدة بتصويره

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تدعيم الأرصفة في دمياط

انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تدعيم الأرصفة في دمياط

ناقشه شوقي في اجتماعه.. ما هو "الإسراع التعليمي"؟

ناقشه شوقي في اجتماعه.. ما هو "الإسراع التعليمي"؟

"الأعلى للإعلام": كود الأخلاق يلزم بعدم الخوض في الأعراض

"الأعلى للإعلام": كود الأخلاق يلزم بعدم الخوض في الأعراض

تراجع جديد للدولار في عدد من البنوك ويسجل 16.48 جنيه

تراجع جديد للدولار في عدد من البنوك ويسجل 16.48 جنيه

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دليل الطلاب المستجدين للوصول إلى جامعة القاهرة من 8 مناطق مختلفة

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"إيجبت جولد" عن مدرسة المجوهرات: "مرتبات الخريجين ستصل لـ15 ألف جنيه"

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