قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار وزارة المالية بإللغاء العمل بنظام الدولار الجمركي يمثل تصحيح لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التي تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار، وبالتالي لن يؤثر نسبيا علي اسعار السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان صادر اليوم، أن عدد من هذه السلع يجرى إعفائها من الرسوم الجمركية، مبينا أنَّ نسبة من السلع تدخل البلاد ويتم استيرادها من خلال اتفاقيات موقعة بين مصر وعدد من الدول والمنظمات؛ مما يعطي مزايا تفاضلية في استيراد السلع من هذه الدول ليتم إعفائها من الرسوم الجمركية.

أكد أنه لا داع للقلق نظرًا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجماليه للإنتاج للمصنعين مع الأخذ في الاعتبار أن الفارق بين السعرين -سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركي- الذي كان معمولًا به خلال الفترة الماضيه أصبح أقل من 4%.

وأضاف "العربي"، أن القرار له نواحي إيجابية لأنه يمنع الازدواجية بوجود سعرين للدولار السعر السائد في البنوك والسعر الجمركي، مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعي ويصحح الوضع الاستثنائي المؤقت الذي كان ساريًا خلال الفترة الماضية ويساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصري أمام الدولار الأمريكي.

الجدير بالذكر، أن المنتجات والسلع تامة الصنع كانت يجرى معاملتها من قبل وفقا لسعر صرف الدولار اليومي السائد، فيما كان يسري سعر الدولار الجمركي على السلع الأساسيه فقط، وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع التي ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة نسبيًا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات والمستلزمات المستوردة، ما يجعل التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج محدود نسبيا.