اتحاد العمال يُنهي عمل "كوثر" بسكرتارية المرأة ويكلف "النقيب" لمدة شهر

أنهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي، عمل المهندسة كوثر علي من منصب سكرتير المرأة العاملة بالاتحاد، وكلّف السعيد النقيب مشرفا عاما مؤقتا على السكرتارية لحين تعيين آخر.

وقال السعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف المؤقت على سكرتارية المرأة العاملة، إنّ إنهاء عمل سكرتارية المرأة السابقة جاء بسبب حاجة نقابتها لها، موضحًا أنّها تتبع النقابة العامة للعاملين الجوي، ووجود المهندسة كوثر في منصب السكرتارية في الاتحاد أضر بعملها الأساسي بالنقابة.

وأضاف النقيب لـ"الوطن" أنّه يشغل منصب سكرتارية المرأة حاليًا بشكل مؤقت، وسيتم شغل المنصب خلال شهر، على أن يتم اختيار نواب للسكرتارية ذات قوة في المرحلة المقبلة، معلقًا على تغيير اثنين من سكرتارية المرأة في أقل من عام، بأنّ هذا الأمر يرجع حسب احتياج ظروف العمل والتوقيت.

وفي المقابل، قالت كوثر علي سكرتير المرأة السابق، إنّها تشعر بالظلم إبان قرار استبعادها عن منصب سكرتارية المرأة، خاصة أنّها نفذت العديد من النشاطات خلال فترة وجودها في السكرتارية خلال 6 أشهر بدأت منذ مارس الماضي.

وأضاف كوثر لـ"الوطن": "بذلت أقصى جهد في ظل الظروف المتاحة ولم أقصّر، وطوال مدة عملي لم يتقدم أحد من مجلس إدارة الاتحاد العام بأي ملحوظة على عملي"، متسائلة: "لا أعلم لماذا تم استبعادي عن منصب السكرتارية؟".

وكانت المهندسة إيمان العجوز سكرتير المرأة العاملة سابقًا، وأمينة المرأة العاملة والطفل في اتحاد عمال مصر، والأمين العام لنقابة شركة بتروجت، تقدمت أيضا في الأول من يناير 2019 باستقالتها من منصب رئاسة سكرتارية المرأة العاملة إلى رئيس الاتحاد جبالي المراغي.