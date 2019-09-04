اجتمع أحمد مهني الأمين العام لحزب الحرية المصري بشباب الحزب اليوم، بحضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، ومحمد مهني أمين الشباب، لبحث الاستعدادات الأخيرة الخاصة بمنتدى تدريب القيادات الشابة المستهدفة بعدد من المحافظات: "غرب الدلتا، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".

وأوضح مهني في بيان صدر عن الحزب اليوم أنّ التدريب سيبدأ غدا لمدة 3 أيام في البحيرة، مؤكدًا أنّ الحزب استعد للمشاركة بقوة في جميع الاستحقاقات المقبلة، ويهدف لتأهيل حقيقي للشباب، ليقود مهمته في هذه المرحلة التي تحتاج للتكاتف وتضافر الجهود من أجل بناء الوطن وتنمية المجتمع.

وأضاف مهني أنّ الحزب يسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دوره الداعم للشباب، الذي وضع أسس تعبر عن تمكين الشباب، موضحا أنّ الحزب يسعى جاهدًا لمشاركة الدولة المصرية في تحمل المسؤولية، وتحقيق غد أفضل لجميع المصريين.