أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع المدارس بنطاق المحافظة، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019/2020، مشيرا إلى أن الاستعداد للعام الدراسي، يتم بشكل مختلف من خلال التنسيق مع مجالس الأمناء والوحدات المحلية من خلال مبادرة "مصر أم الدنيا"، الجارى تنفيذها بمدارس المحافظة لليوم الثاني عشر على التوالي، بتنفيذ حملات نظافة وصيانة مكثفة أظهرت التعاون وحب العمل لدى العاملين بقطاع التربية والتعليم.

وشدد وكيل الوزارة، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال المستهدفة من المبادرة، والخاصة بأعمال الصيانة البسيطة والنظافة والتشجير حيث سيتم اعتبارا من الأسبوع القادم، تقييم كافة الأعمال التى تم تنفيذها لاختيار أفضل مدرسة بكل مرحلة تعليمة بالإدارة لتكريمها، مع عدم التهاون فيمن يثبت تقصيره فى تلك الأعمال، مؤكدا التنسيق الكامل مع إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، للتوعية بكيفية التعامل مع أى مخاطر قد تطرأ وخطط الإخلاء من خلال عمل تجربة عملية للإخلاء بطرق آمنة بكل مدرسة، وكذلك بالتوعية فى الحصص وطابور الصباح ومن خلال اللوحات الإرشادية والسلوكية.