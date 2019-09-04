قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة، اليوم، تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية "بيت المقدس"، لجلسة غد الخميس، لاستكمال مرافعات الدفاع، في الجلسة الأخيرة للمرافعات.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لمرافعة محاميين اثنين حاضرين مع المتهمين، ثم أصدرت قرارها المتقدم.

ويواجه المتهمون في القضية وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص، وارتكاب 54 عملية إرهابية، شملت قتل 42 من الشرطة و15 مواطنا والتسبب في إصابة أكثر من 340 مواطنا.

ومن بين العمليات التي نفذها المتهمون، قتل المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وقتل اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، وقتل الرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، باستخدام سيارة مفخخة، سبتمبر 2013، تفجير مديريتي من الدقهلية والقاهرة.