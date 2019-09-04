قال الدكتور عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في قطاع غزة، إن القرار المتعلق بالتصدي لأي إجراءات إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية هو بيد الشعب الفلسطيني وحده، وهو حاضر على الدوام ضد هذا الاحتلال الصهيوني المتطرف.

وأضاف "محسن" خلال مداخلة هاتفية له بنشرة أخبار TEN والمذاع على فضائية TEN، أن الشعب الفلسطيني لا ينتظر إذنا من أي شخص فيما سبق من ممارسات إسرائيلية حتى يقوم بما يتوجب عليه القيام به نحو حماية المقدسات والأرضي المقدسة، موضحا أنه وقبل 19 عاما من الآن اقتحم آريل شارون لباحات الحرم القدسي الشريف وكانت انتفاضة الأقصى، التي دفع فيها آلاف الشباب الفلسطيني بدمائهم للتضحية من أجل تلك المقدسات.

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بقطاع غزة أن تدنيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحات الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل الفلسطينية هو أمر لن يقف أمامه الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي، مشيرا إلى أن ذلك التحرك يؤكد ما جاء به الاحتلال الاسرائيلي من قبل لوأد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؛ حيث أنه لم يعد هناك مدن فلسطينية بالمعنى المتفق عليه في اتفاقية أوسلو والتي تمت في 13 سبتمبر‎ ‎1993.