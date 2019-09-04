رحب عادل عبدالمنعم مسلم، مدير عام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، في فتح فصول لمحو الأمية بالمساجد والوحدات المحلية ومراكز الشباب أو أي مكان داخل القرى ووسط التجمعات السكنية للوصول إلى الأميين لتقديم خدمات تعليمية لهم، وذلك بالتعاون مع المتعلمات في تلك المناطق.

وأضاف "مسلم" أنهم نظموا امتحانا لمحو الأمية في أحد فصول الجمعية الشرعية لأمهات الأيتام، وتصرف مكافأة مالية عند نجاحهن تشجيعا لهن، متمنيا من الجمعيات الأخرى المشاركة الإيجابية في محو الأمية بمطروح.

وأشار إلى أن نسبة الأمية على مستوى المحافظة تبلغ 33%، من بينها 65% للمرأة و35% للرجال، لافتا إلى أن نسبة أمية المرأة كبيرة، موضحا أن الهيئة تصرف حافزا للمعلمين يصل إلى 300 جنيها على كل فرد ناجح.