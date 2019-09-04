قال سفير الأرجنتين في مصر، إدواردو أنطونيو فابيلا، إن مصر حققت إنجازات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، حيث جذبت استثمارات أجنبية وعربية بشكل كبير الفترة الماضية، آملا في تزويد الفرص الاستثمارية بين بلاده ومصر الفترة المقبلة.

وأضاف "أنطونيو" على هامش لقائه باللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، أن الأرجنتين تعتبر من أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث المساحة، وأنها تعد دولة منتجة زراعيا ومصدرة للمنتجات الزراعية بنسبة 53% من نسبة صادرات العالم، بجانب قدرتها الإنتاجية على التعدين بمساحة 750 ألف كيلو متر مربع، وكذلك إنتاجها للمواد البترولية والغاز وزيت السيارات والمعدات.

وأوضح سفير الأرجنتين أن أهم فرص الاستثمار في بلاده بمجالات الطاقة حيث وصلت قيمة استثماراتها إلى 230 مليار دولار، والصناعات التكنولوجية المتقدمة 55 مليار دولار، كما تعد الأرجنتين ثاني أكبر دولة باحتياطي للغاز، ورابع دولة لإنتاج الزيوت، ودولة مهمة في إنتاج الطاقة والغاز من حيث الجودة أيضا وليست فقط الكمية.

وأضاف السفير أن الأرجنتين تقدم فرص كبيرة للاستثمار التعديني نظرا لتوفر النحاس والمعادن والذهب والفضة، لافتا إلى وجود فرص للاستثمار في الطاقة المتجددة في شكل إنتاج الطاقة الشمسية شمال الدولة، وإنتاج طاقة الرياح جنوب الأرجنتين، وهو ما يعطى صورة جديدة للتعاون بين مصر والأرجنتين.

وأكد أن هناك ارتفاعا في معدلات القطاع السياحي بالأرجنتين، موضحا أن العام الماضي بلاده ما يقرب 6 ملايين و700 ألف سائح، كما شهد قطاع الاتصالات استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار.

وأوضح أن الأرجنتين لها استثمارات في الصناعات الزراعية واللحوم، وفرص لإنشاء مصانع للمنتجات الورقية، والصناعات الثقيلة وصناعة السيارات بمنطقة وسط الأرجنتين، وهناك شركات سيارات لها مصانع وخطوط انتاج، مؤكدا أنها جاذبة للاستثمار التكنولوجى، ولديها أكثر من 30 مركز تكنولوجي، وتعتبر الرابعة من بين11 دولة متقدمة في مجال الإنتاج التكنولوجى، وأن لديها أكثر من 10 آلاف موظف أرجنتيني يعملون في كبرى الشركات العالمية في التكنولوجيا.