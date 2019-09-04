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فيديو.. "الوزراء": "النقل العام" لا تزال تعتمد على دعم موازنة الدولة

فيديو.. "الوزراء": "النقل العام" لا تزال تعتمد على دعم موازنة الدولة

عاجل.. إيداع المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك مستشفى العباسية

عاجل.. إيداع المتهم بقتل أمين شرطة الزمالك مستشفى العباسية

مسؤول فرنسي: إصلاح الكهرباء في لبنان ضروري لجذب الاستثمار

مسؤول فرنسي: إصلاح الكهرباء في لبنان ضروري لجذب الاستثمار

براءة أخصائية من تهمة قتل زوجها بكفر الشيخ

براءة أخصائية من تهمة قتل زوجها بكفر الشيخ

صور.. حملة للقضاء على وصلات سرقة المياه في السويس

صور.. حملة للقضاء على وصلات سرقة المياه في السويس

كندا تعين دومينيك بارتون سفيرا جديدا لدى الصين

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