أعرب الفنان أحمد عبد العزيز، عن سعادته البالغة بتعلق جمهور الفن في مصر بمسلسل "سوق العصر"، قائلا: "رغم عرضه ما يقرب من 20 عامًا، ولكن الجمهور متعلق به بشكل كبير للغاية، والكثيرين من مواقع التواصل الاجتماعي يعدون كوميكسات ساخرة من هذا المسلسل".

وأضاف "عبد العزيز"، خلال حواره في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي يُعرض على إذاعة "9090"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى: لم أتخيل تأثير سوق العصر على الجمهور بمثل هذه الصورة المفاجئة والتي تسعدني، مؤكدًا أن مسلسل سوق العصر يعتبر حقل جيد للكوميكس الساخرة، خاصة أنه تضمن الكثير من المواقف الغريبة.

وأوضح الفنان، أن هناك أعمال له قديمة للغاية ما زالت تُذاع باستمرار على الشاشات حتى الآن، مثل مسلسل ذئاب الجبل، مؤكدًا أن ذلك شيء جيد كونها تُجدد علاقته بالجمهور كل فترة والأخرى.