تقدمت إدارة المنيا التعليمية اليوم الأربعاء ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه مجهولين بتعديهم على قطعة أرض مخصصة كمخازن للكتب المدرسية تابعة للإدارة التعليمية، تقع خلف مدرسة ناصف الإسلامية، ويقدر سعرها بنحو 21 مليون جنيه.

وقال مسؤول بالإدارة التعليمية، إن أمن الإدارة تلقى إشارة بتعدي مجهولين على قطعة أرض مخصصة لبناء مخازن للكتب المدرسية تابعة لمديرية التربية والتعليم، بغرض الاستيلاء عليها، وبناء أبراج سكنية، لبيعها للمواطنين.

وأضاف أن الإدارة التعليمية اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر محضر بذلك، وجرى ضبط المتهمين، وعمل التحريات اللازمة حيال الواقعة.