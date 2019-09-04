قال الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، إن مسرح الطفل مهم للغاية لمواجهة التطرف والإرهاب، فالمسرح يجب أن يكون شيئًا أساسيًا في حياة الطفل كونه يُعتبر مدرسة النشأ

وأضاف عبدالعزيز، خلال حواره في برنامج "الراديو بيضحك"، الذي يُعرض على إذاعة "9090": "إذا تربى الأطفال على المسرح، فهذا يعني تربية الطفل بشكل سليم من الناحية النفسية والعقلية، موضحا أن المسرح يسمى بـ أبو الفنون لأنه يشتمل على فن الأدب والعمارة، وجميع الفنون التشكيلية وفن الرقص من خلال الاستعراضات، وفن الموسيقى وفن الأداء.

وأكد أن "أعضاء اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسته، تنازلوا عن أجورهم، دعمًا لجوائز المهرجات التي زادت خلال هذه الدورة ثلاثة أضعاف، حيث إن كل عضو في اللجنة كان يحصل على مكافأة رمزية تقدر بـ6 آلاف جنيه، وبسبب تواضع ميزانية المهرجان، تنازلت اللجنة عن مكافأتها لصالح الجوائز، والموافقة على هذا الاقتراح لم تستغرق أكثر من دقيقة واحدة".

وأوضح أن المسرح يتضمن أفكار متصارعة وهذا يؤدي إلى تقبل اختلاف الآراء وهناك اتجاهًا لتحويل مسابقة مسرح الطفل إلى مهرجان قائم بذاته، خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "قائمة الفنانين الكبار المراد تكريمهم كانت طويلة وكان الاختيار بينهم صعبا، لذلك جرى تكريم 12 فنانا على قيد الحياة، و4 فنانين راحلين، وأجريت فقرة لضيوف الشرف من كبار الفنانين ظهروا في بداية الحفل، بينهم: سميحة أيوب، جلال الشرقاوي، سمير صبري، عزت العلايلي، محمود حميدة، محيي إسماعيل، سهير المرشدي، وهدى وصفي".

وأردف أن هذه الفقرة كانت غير مسبوقة ولم تقدم في أي من المهرجانات السابقة، وكان الهدف منها تكريم عددا أكبر من الفنانين تقديرا واعتزازا لهم ولعطاءهم، حيث أن أهم المعايير المحددة للتكريم في هذا المهرجان، أن يتجاوز عمر الفنان المراد تكريمه 60 عاما، وأن يكون لديه تاريخا مسرحيا حافلا ومرموقا ومؤثرا، ولم يسبق له التكريم حتى يتم إتاحة الفرصة لتكريم فنانين آخرين، وأن تشكل خريطة للعمل المسرحي بمعنى أن التكريم لا يكون قاصرا على الفنانين فقط، لكنه يشمل الكتاب والمخرجين وجميع عناصر العمل المسرحي.

وأشار إلى أن المخرج هو مؤلف العرض المسرحي، بينما الكاتب فهو مؤلف نص المسرحية، ويعتبر الضلع الأول في العملية المسرحية، كما أن المخرج كرم مطاوع كان أبرز المخرجين في المسرح ولديه العديد من التجارب التي قامت بتجديد المسرح.