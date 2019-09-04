سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود بإحدى الشقق السكنية بشارع مصدق في الدقي، دون وقوع إصابات.

وسيطرت حالة من الخوف والذعر بين السكان والمارين بالشارع، قبل أن تدفع قوات الدفاع المدني بـ3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.