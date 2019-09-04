رفض مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم، طلب رئيس الوزراء البريطاني جونسون إجراء انتخابات مبكرة.

وكان جونسون، دعا في وقت سابق، اليوم، النواب الى التصويت على مذكرة تدعو الى اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بعدما صوت مجلس العموم مؤيدا إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست".

وقال جونسون: "لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه الحكومة"، مضيفا "يجب الآن أن تحصل انتخابات الثلاثاء في 15 أكتوبر"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".