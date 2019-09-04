انتقدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليه، سياسة الولايات المتحدة المتعلقة باللجوء، وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم، أن المسئولة الأممية اعتبرت أن الولايات المتحدة ربما خالفت القواعد الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، معربة عن عن تحفظها إزاء السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب والتي تجبر طالبي اللجوء على الانتظار على الجانب المكسيكي من الحدود لحين البت في طلباتهم أمام القضاء الأمريكي.

وقالت باشليه، إن الإجراءات التي تطبقها بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة تعرض طالبي اللجوء للخطر، مؤكدة أن الفصل التعسفي بين العائلات يمثل تدخلًا جائرًا ومخالفًا للقانون، كما أنه ينطوي على انتهاك خطير لحقوق الأطفال، وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن احتجاز الأطفال التابعين لعائلات طالبي اللجوء لأكثر من 21 يومًا، يعد أمرًا مخالفًا للقانون، حيث تسمع عن بعض الحالات التي تضطر فيها تلك العائلات إلى الانتظار لمدة عامين قبيل فصل القضاء في طالباتها باللجوء للولايات المتحدة.