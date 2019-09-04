اختتمت فعاليات الأنشطة الطلابية اليوم لاحتفال كلية التمريض بجامعة المنصورة باليوبيل الفضى مرور 25 عاما على إنشاء الكلية واستمرت فعاليات المهرجان من 2 إلى 4 سبتمبر.

جرت الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة أمينة النمر عميد الكلية.

وشارك في الفعاليات طلاب 12 كلية تمريض بالجامعات المصرية، وهي قناة السويس والفيوم وطنطا وحلوان والأزهر وكفرالشيخ وأسيوط وسوهاج وبنها ومطروح وجنوب الوادي.

وتضمن ختام فعاليات احتفال اليوبيل الفضي لكلية التمريض العديد من المسابقات، واشتملت على مسابقة الورشة الفنية والطهي الخلوي والشعر ومجلة الحائط بين وفود الجامعات المختلفة.