أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، عن انخفاض عدد طلبات اللجوء إلى النمسا بنسبة 44% في العام الماضي مقارنة بعام 2017 إلى ما مجموعه 13764 لاجئًا، فيما ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في النمسا من خلفية مهاجرة إلى 23.3% من إجمالي عدد السكان.

وأوضحت في بيان، بمناسبة إعلان تقرير التكامل السنوي 2019، أن التقرير أعده مجموعة من الخبراء المستقلين للعام التاسع على التوالي، وأكد أن النمسا تسير على الطريق الصحيح من حيث التكامل.

كما كشف التقرير عن تراجع معدل البطالة للمواطنين الأجانب إلى 11.3% مقابل 12.5% في عام 2017.