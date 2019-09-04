قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة وردت 122 ألف طن قمامة لمصانع التدوير خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي، أنه يتابع سير عمل منظومة النظافة على مستوى المحافظة، وأنه يشدد دائما على تكثيف العمل فيها بقدر الإمكان للحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع وعلى الصحة العامة للمواطنين والبيئة المحيطة.

وأوضح "شاروبيم" أن معدلات جمع وتوريد القمامة لمصانع التدوير أو نقلها إلى المقالب العمومية من أهم عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية، مؤكدا أن المحافظة تعمل على زيادة كميات القمامة التي يتم توريدها لمصانع التدوير.

وأشار إلى أن قضية القمامة تحتاج إلى تضافر الجهود من مختلف الجهات والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وزيادة مشاركة المواطنين والتعاون بالالتزام بمواعيد جمع القمامة على مدار اليوم.

ومن جانبه قال المهندس توكل الشال مدير عام البيئة والمخلفات الصلبة، إنه يتم تسجيل كميات القمامة التي يتم توريدها لمصانع التدوير والمقالب يوميا.