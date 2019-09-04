ارتفع عدد قتلى حادث انفجار مصنع الألعاب النارية بولاية البنجاب الهندية إلى 23 قتيلا.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الإخبارية الهندية أن الانفجار وقع فى مصنع يمارس نشاطه دون ترخيص فى منطقة "جورداسبور" ذات الكثافة السكانية العالية، حيث أسفر أيضا عن إصابة 27 شخصا آخرين.

وأضافت الشبكة الهندية، أن قوات الإنقاذ تواصل جهودها رغم حلول الظلام من أجل انتشال بعض العمال الذين دفنوا - كما يعتقد - تحت ركام المصنع، مشيرة إلى أن الانفجار أدى إلى تدمير المصنع بالكامل، علاوة على مجموعة من المبانى المجاورة، وكان دوى الانفجار مسموعا من شدته على بعد عدة كيلو مترات.

وتضررت سيارات ومباني مجاورة من الانفجار في المصنع الواقع في مدينة باتالا في إقليم البنجاب.

وتخشى السلطات تفاقم حصيلة الانفجار، الذي وقع في حي مزدحم، في حين لم يعرف عدد من كانوا في المصنع وقت الانفجار.

من جانبها، قالت السلطات المحلية، إنه من المبكر الخوض في أسباب الانفجار.

وتكثر الانفجارات في ورش غير قانونية لصنع الألعاب النارية في الهند خصوصا في مناسبات إحياء احتفال الهندوس الخريفي في ديفالا الذي يعرف بـ"حفل الأنوار" ويشهد طلبا كبيرا على الألعاب النارية، ولا يحترم كثير من هذه المصانع القواعد الأساسية للسلامة وتعمل دون ترخيص.

فيما قال أحد السكان المحليين إن المصنع يعمل فى هذه المنطقة منذ عدة أعوام، وأن شكاوى عدة قُدمت إلى السلطات المحلية من أجل إغلاقه دون جدوى.