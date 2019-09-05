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"ماراثون" فى مسار الهجرة النبوية احتفالاً بالعام الجديد

"ماراثون" فى مسار الهجرة النبوية احتفالاً بالعام الجديد

أبرز لقطات العنف في ملاعب العالم.. ريفربليت وبوكا جونيورز الأكثر شراسة

أبرز لقطات العنف في ملاعب العالم.. ريفربليت وبوكا جونيورز الأكثر شراسة

"الوزراء" يطالب القرى السياحية بانتظار رأي لجان دراسة تحصيل رسوم الشواطئ

"الوزراء" يطالب القرى السياحية بانتظار رأي لجان دراسة تحصيل رسوم الشواطئ

سبع: مبادرة "جامعتك لها حق عليك" تهدف للاستفادة من الطيور المهاجرة

سبع: مبادرة "جامعتك لها حق عليك" تهدف للاستفادة من الطيور المهاجرة

تصعيد جديد .. "روحاني" يعلن التخلي عن أي قيود نووية

تصعيد جديد .. "روحاني" يعلن التخلي عن أي قيود نووية

مسؤول فرنسي: المانحون الدوليون متواجدون دائما لمساعدة لبنان

مسؤول فرنسي: المانحون الدوليون متواجدون دائما لمساعدة لبنان

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المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

المتحف الكبير: سينما ثلاثية الأبعاد.. و"رمسيس" يستقبل الزوار

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الدراسي الجديد

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

الوزراء ينفي 12 شائعة.. بينها استيراد ألبان أطفال غير مطابقة للمواصفات

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

التعليم الفني 2020.. مدارس تكنولوجية ومسابقات تحفيزية وطريق للجامعة

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«دورة المدارس».. البديل الأفضل لأولياء الأمور: الله الغنى عن «باص المدرسة»

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