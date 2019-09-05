"الوزراء" يطالب القرى السياحية بانتظار رأي لجان دراسة تحصيل رسوم الشواطئ

طالب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ملاك القرى السياحية، بانتظار الرأي القانوني للجان، المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، لدراسة تحصيل حق انتفاع عن الشواطئ الساحلية.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن تحصيل الدولة لرسوم من مستأجري الشواطئ أثار موجة من الجدل، بسبب تضارب المعلومات وغياب المعلومات الدقيقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لدراسة هذا الأمر برئاسة كبير مستشاري مجلس الوزراء وهو رجل قانون وقامة قانونية رفيعة على حد وصفه.

وأشار سعد أن اللجنة تضم ممثلين لللمحافظات الساحلية وهيئة التنمية السياحية وغيرها من الجهات المعنية، لافتا إلى أن اللجنة ستدرس الوضع القانوني للإجابة عن مدى أحقية تحصيل الدولة للرسوم لانتفاع هؤلاء بالشاطئ أم لا.

وأوضح سعد أنه حال توصل اللجنة إلى أحقية الدولة في تحصيل هذه الرسوم ستعمل اللجنة على إيجاد آلية معينة لتحديد قيمة هذه الرسوم وطريقة سدادها والمسئول عنها، مشددا على أن هذه الرسوم لن تصل "للأرقام اللي كنا بنسمعها خلال الفترات الماضية".