علقت المحللة الاقتصادية رانيا يعقوب على عدم استقرار أسعار الذهب وارتفاعه على المستوى العالمي، خلال الأيام الماضية.

وقالت رانيا يعقوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المخاوف من وقوع حرب تجارية بين أمريكا والصين والمفاوضات المتعثرة بينهما والمشاكل التي يعاني منها الاتحاد الأوربي، بسبب خطة انسحاب بريطانيا من الاتحاد جعلت المستثمرين يلجأون لملاذ آمن لأموالهم، ما اضطرهم لشراء الذهب لحفظ قيمة الأموال، وهذا هو السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

واعتبرت يعقوب أن رجال الأعمال يلجأون لهذه الملاذات الآمنة، للابتعاد بأموالهم عن المشاكل والتوترات التي تحدث في الساحة العالمية.