يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى لمشروع "داون تاون دلتا"، على مساحة 82 فدانًا.

ويعد هذا المشروع الذي يضم أكبر مول تجاري بمنطقة الدلتا ومناطق لوجستية متكاملة وأخرى ترفيهية تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي؛ هوأول وأكبر نشاط تجاري متكامل في منطقة الدلتا.

يحضر مراسم الافتتاح الدكتور إبرهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، والمهندس شريف يونس الرئيس التنفيذي للاستثمار بالمنطقة اللوجستية، ورزق جرجس مدير نادي ماتريكس الرياضي.