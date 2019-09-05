أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، حسب ما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وقال مسؤول أفغاني إنَّ 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 30 آخرين جراء انفجار ضخم هز العاصمة "كابول" قرب منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إنَّ "المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابًا".

فيما قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز"، إنَّ الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحًا أنَّ الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.