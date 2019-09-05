تمكنت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 750 كجم دقيق بلدي مخصص للمخابز، قبل تهريبه للسوق السوداء، في حملة تموينية على المخابز ببندر إطسا، وقرية أبو جندير، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم.

كانت الحملة، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية التموين بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمد السيد عوض، مدير إدارة التموين بإطسا، وتمكنت الحملة من ضبط 350 كيلو دقيق بلدي مخابز مهرب بأحد المخابز السياحية بإطسا، وحرر محضر بالواقعة رقم 16118 لسنة 2019 جنح إطسا.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 400 كيلو دقيق بلدي مخابز مهرب بأحد المخازن بقرية أبو جندير، بمركز إطسا، وحرر محضر بالواقعة قيد برقم 16472 لسنة 2019 جنح إطسا.

كما تمكنت الحملة، من تحرير عدد من المحاضر، ومخالفات للمخابز منها نقص وزن ومواصفات، وعدم نظافة المعجن، وعدم إعطاء بون صرف، وأخطرت النيابة للتحقيق.