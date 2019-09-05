وزير التموين يفتتح المنطقة اللوجستية في طنطا

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، المرحلة الأولى من مشروع "داون تاون" دلتا"، والمعروف إعلاميا بـ "لوجستية طنطا"، ويقام على مساحة 82 فدان بمدينة طنطا.

ويعد هذا المشروع الذي يضم أكبر مول تجاري بمنطقة دلتا مصر ومنطقة لوجستية متكاملة ومنطقة ترفيهية تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي، هو أول وأكبر نشاط تجاري متكامل في منطقة الدلتا، ومن أهم المشاريع الاستثمارية في الوجه البحري.

يضم المشروع منطقتين، الأولى غذائية، والثانية لتخزين الأدوية، ويقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباي بمدينة طنطا باستثمارات 6 مليار جنيه، ويضم عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التي ستخدم محافظة الغربية، ومحافظات الوجه البحري، بما يعادل 42 مليون نسمة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.