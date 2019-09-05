رئيس وزراء تركيا السابق عن قرار إحالته لـ"الانضباط": نتمسك بمواقفنا

علَّق رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، على قرار حزب "العدالة والتنمية" بإحالته للجنة الانضباط، بعد توجيهه لانتقاد لسياسات الحزب ورئيسه رجب طيب أردوغان.

ونشر "داود أوغلو" تغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها: "هذه هي المبادئ التي تريد إدارة حزب العدالة والتنمية تصديرها، نتمسك بمواقفنا وبما قلناه"، في إشارة إلى تصريحاته السابقة وانتقاداته التي تسببت في إحالته إلى لجنة تأديبية تمهيدًا لفصله من الحزب.

وتنتظر الأوساط التركية اجتماع اللجنة التأديبية لحزب "العدالة والتنمية"، خلال الأيام المقبلة للنظر في قضية فصل داود أوغلو و3 مسؤولين سابقين آخرين من الحزب، وسط توقعات بإعلان الأعضاء الأربعة استقالتهم من الحزب قبل اجتماع اللجنة التأديبية.

وتعد خطوة إحالة رئيس الوزراء السابق و3 من المسؤولين السابقين إلى لجنة الانضباط في الحزب تمهيدا لطردهم هي الأولى من نوعها في تاريخ الحزب، وجاءت بعد تصعيد كبير من داود أوغلو ضد الرئيس أردوغان، ما فتح سجالا بين رفاق الأمس أعداء اليوم. ورأى معارضون للحزب الحاكم أن استقالة المسؤولين السابقين ستفتح باب استقالات جديدة لأعضاء مهمشين داخل "العدالة والتنمية".

كان داود أوغلو هدد قبل أيام بفتح الدفاتر القديمة لفضح ممارسات قيادات في حزبه "العدالة والتنمية"، فجاء رد أردوغان متحديا رئيس وزرائه السابق في خطوة إحالته و3 آخرين إلى لجنة الانضباط، وتأتي تلك السجالات على خلفية معلومات تفيد بنية "داود أوغلو" تأسيس حزب سياسي جديد مقرب من المحافظين يحمل اسم "الاستقرار"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، في تقرير اليوم، إنه على الرغم من أن مسيرة صعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السلطة واجهت الكثير من التحديات، ورافقه في تلك الرحلة عدد من الساسة "شركاؤه في تأسيس حزب العدالة والتنمية"، لكن هؤلاء باتوا في صف المعارضة الآن.

وتخلص "أردوغان" منهم واحدا تلو الآخر بسبب معارضتهم له في إدارة البلاد، وكان آخرهم أحمد داود أوغلو.