المرور يرسل SMS للمخالفين: ادفعوا أو تظلموا تفاديا لغرامات التأخير

بدأت الإدارة العامة للمرور إرسال رسائل SMS للمواطنين، لإبلاغهم بالغرامات المتأخرة عليهم، قبل تطبيق قرار الإدارة العامة للمرور، بإبلاغ المواطنين بقيمة البلاغات المقررة عليهم، عن طريق رسائل SMS.

وعلّق اللواء السابق في الإدارة العامة للمرور مدحت قريطم خبر لـ"الوطن"، أنّه فور صدور أمر جنائي بالمخالفة، تبدأ النيابة إخطار المواطنين بوجود مخالفة، وتطالبهم بالتوجه إلى المرور فورا لدفع الغرامة المقررة، تفاديا لدفع غرامات التأخير.

وكانت "الوطن" حصلت على رسالة SMS من أحد أصحاب السيارات صادرة عن البريد المصري، تفيد بتسجيله مخالفة على السيارة، موضحا بها "رقم اللوحة، مكان المخالفة، وتاريخها".

كما تضمنت الرسالة قيمة المخالفة "20 جنيها"، فضلا عن توضيح عدد المخالفات على السيارة وعددها 3 قيمتها 1040 جنيها.

وبيّنت الرسالة كذلك أنّ صاحب السيارة يمكنه التقدم بتظلم أو التوجه لدفع المخالفة واستخراج براءة الذمة من أقرب مكتب بريد، ومرفق بالرسالة الرقم 16789 وهو خط ساخن للاستفسار عن كل ما يخص المخالفات.