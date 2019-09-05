استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مايكل ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

واستهل سفير اليونان المقابلة، بالإعراب عن الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعباً، على روح التعاون والمودة التي ميزت فترة عمله في مصر، مشيداً بما جرى تحقيقه على مدار السنوات الخمس الماضية من تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنّ السفير اليوناني أعرب عن ثقته في أن مسار العلاقات الثنائية سوف يستمر في الصعود خلال فترة عمل السفير اليوناني المقبل في القاهرة، لاسيما أن السفير الجديد وُلد في مصر لعائلة يونانية، وأتمّ تعليمه قبل الجامعي في مدارس القاهرة، ويجيد اللغة العربية بطلاقة.

ووجه رئيس الوزراء، الشكر لسفير اليونان على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون بمجالات مختلفة.

وأثنى رئيس الوزراء، على ما تشهده العلاقات مع اليونان من تطور ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما أيضاً على مستوى التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.

واختتم رئيس الوزراء، المقابلة بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق للسفير ديامسيس في مهام عمله الجديدة.