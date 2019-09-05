أصيب شاب مقيم بقرية السخنة مركز بدر فى البحيرة، اليوم، بالتسمم جراء تعرضه للدغة غير معلومة، وجرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى إيتاي البارود المركزي، لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، باستقبال مستشفى بدر المركزي "نور.ف.س" مقيم بقرية السخنة بمركز بدر، جراء لدغة غير معلوم مصدرها، وجرى نقله إلى مركز السموم بمستشفى إيتاي البارود.

وبسؤال الشاب أكد أنه فوجئ بلدغة غير معلومة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.