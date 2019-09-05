استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

السيسي يؤكد اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس رحب بلقاء "جنبلاط"، مؤكداً الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به "جنبلاط" للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

جنبلاط: تشرفت بلقاء السيسي.. وحريصون على تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين

فيما أعرب "جنبلاط" عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

السيسي يبحث إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات التنموية بلبنان

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما جرى تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

السيسي وجنبلاط يناقشان الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية

كما تطرق اللقاء، أيضاً إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه.

السيسي يؤكد موقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة

وأكد الرئيس السيسي، ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، إلى جانب العمل على حسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في القطاع.