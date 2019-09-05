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الزمالك يطلب إقامة نهائي الكأس بحضور جماهيري

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إصابة شاب بلدغة ثعبان في البحيرة

إصابة شاب بلدغة ثعبان في البحيرة

المرور يرسل SMS للمخالفين: ادفعوا أو تظلموا تفاديا لغرامات التأخير

المرور يرسل SMS للمخالفين: ادفعوا أو تظلموا تفاديا لغرامات التأخير

جامعة المنيا تنهي استعدادت العام الدراسي الجديد: صيانة وأدوات ترفيهية

جامعة المنيا تنهي استعدادت العام الدراسي الجديد: صيانة وأدوات ترفيهية

غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بالبحيرة

غرق طفلة في ترعة أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بالبحيرة

وزير التعليم العالي يوجه برقمنة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

وزير التعليم العالي يوجه برقمنة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول لدول أفريقيا أول أكتوبر

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