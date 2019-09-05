صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرامولوتوف، بأن الطائرات المسيرة التي يستخدمها الإرهابيون بقصف المنشآت الروسية في سوريا ليست مصنعة يدويا، مشيرا إلى أنها مطورة من الغرب.

وقال في المؤتمر الدولي الثاني وهو بعنوان: "مكافحة الإمداد غير المشروع بالأسلحة لمكافحة الإرهاب الدولي" في موسكو، إن "وزارة الخارجية تدرس بجدية مشكلة استخدام المركبات الجوية غير المأهولة من قبل الإرهابيين، والتي تستخدم حتى ضد المسؤولين، ولها نطاق عالمي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف سيرامولوتوف، "نسجل بانتظام الاستخدام المكثف لهذه التقنية لتنظيم الهجمات على القواعد الروسية في سوريا​​​. في الوقت نفسه، فإن بنية الطائرات المسيرة ليست مصنعة يدويا. ويلاحظ الخبراء أنه يتم استخدام تجارب الخبراء الغربيين في هذا المجال"، وأكد نائب وزير الخارجية، أن موسكو تعتبر أنه "من الضروري إقامة تعاون في هذا الصدد مع جميع الشركاء على مسار مكافحة الإرهاب، وتطوير تدابير مضادة ذات طابع قانوني وتكنولوجي دولي".

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أن طائرتين مسيرتين أطلقها إرهابيون تم تدميرهما في الثالث من أغسطس الماضي بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.