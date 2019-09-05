شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول لدول أفريقيا أول أكتوبر

استقبل اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، وفدا من روتاري مصر برئاسة الدكتورة ميان رسلان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الإقليمي الأول لدول أفريقيا، للتنسيق للمؤتمر المقرر عقده من 1 إلى 6 أكتوبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ تحت شعار "ابتكر تواصل"، بحضور الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصرو450 عضو روتاري من مصر وأفريقيا، يترأسهم رئيس الروتاري الدولي ونائب رئيس الروتاري الدولي وكبار القادة الروتارية الدولي.

وأكدت الدكتورة ميان رسلان، رئيس اللجنة المنظمة، على أن المؤتمر يقام بهدف تعزيز العلاقات بين الأعضاء الروتارية في المنطقة والتوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التي يقيمها الروتاري في مصر وجميع دول أفريقيا.

وأضافت انه سيقام على هامش المؤتمر ملتقى روتاري لرجال الأعمال الأفارقة والمصريين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية لتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأفريقية.

وتلقي محافظ جنوب سيناء دعوة لافتتاح المؤتمر، وإلقاء كلمة الافتتاح بحضور نخبة من الوزراء المصريين.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.