تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من إحباط تهريب 55 طرد بضائع محظور دخولها للبلاد عبر بورسعيد، وضبط عاطل بحوزته قطعتين يشتبه في أثريتهما بالسويس.

فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس وإدارة شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط 55 طرد بداخلها أقلام على هيئة تماثيل فرعونية، ومراوح يدوية وملصقات تحمل نقوش ورسومات فرعونية غير مثبته ضمن مستندات الرسالة ، ومحظور استيرادها من الخارج، وذلك بإحدى الحاويات مشمولها "أدوات منزلية" قادمة عبر ميناء بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات بمحافظة بورسعيد.

كما تمكنت الخدمات الأمنية التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بنطاق المجرى الملاحي بالسويس، من ضبط عاطل مقيم بمحافظة الإسكندرية وسبق اتهامه في قضية "شيك"، وبحوزته 2 جرام من مخدرالبانجو ومبلغ مالي، كما عثر بحقيبته على 2 تمثال صغيري الحجم منقوش عليهما بالكتابة الفرعونية يشتبه فى أثريتهما، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، لاسيما جرائم التهريب، والعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية والتأمينية بكافة منافذ البلاد، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.