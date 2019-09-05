أعلنت الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس، الكشف عن أعضاء فريق المفوضين الذي ستترأسه أي ما يوازي حكومة الاتحاد الأوروبي.

وغرّدت فون دير لايين: "يسرني أنني تلقيت جميع الأسماء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي"، وذلك بعد أن اقترحت إيطاليا، آخر الدول التي لم تعلن عن مرشحها، اسم رئيس الوزراء السابق باولو جنتيلوني لمقعد في الهيئة التنفيذية التي ستتولى مهامها في الأول من نوفمبر.

ويقود الذراع التنفيذي القوي للاتحاد الأوروبي، فريقاً من كبار المسؤولين الذين ترشحهم دول الاتحاد التي سيصبح عددها 27 إذا انسحبت بريطانيا كما هو مقرر في 31 أكتوبر.

ويبدو أن فون دير لايين، المرشحة من ألمانيا، تفي بوعدها المساواة بين الجنسين في فريقها، مع ترشيح 12 امرأة من عواصم أوروبية.

واقترحت رومانيا اسمين، رجل وامرأة، ولم يتضح بعد الخيار النهائي لفون دير لايين.

لكن يتعين أن يتم تأكيد المرشحين في البرلمان الأوروبي حيث يقوم النواب بالاستماع إلى المرشحين في سلسة جلسات تبدأ في سبتمبر.

وتم اختيار فون دير لايين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، كحل وسط بين القادة الأوروبيين بعد قمة في يونيو كشفت عن انقسامات سياسية حادة في الاتحاد.

وتتولى فون دير لايين رئاسة المفوضية خلفا لجان - كلود يونكر.