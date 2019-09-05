وزير اقتصاد لبنان لـ مدبولي: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، منصور بطيش وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، وعادل أفيوني وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الوفد اللبناني يزور مصر حالياً للمشاركة فى اجتماعات الدورة العادية رقم 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، نقل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني تحيات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى "مدبولي"، مشيداً بالزيارة التي أجراها رئيس الوزراء إلى لبنان في مايو الماضي للمشاركة باجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وأكد "بطيش"، أن لبنان تتطلع دوماً لتعزيز العلاقات مع مصر، لا سيما في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التي تربط مصر ولبنان من قديم الأزل.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الوزير اللبناني تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها لبنان، والتي تعود في جزء منها إلى تداعيات الظروف الإقليمية المضطربة التى تمر بها المنطقة، معرباً عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما في المجالات التي جرى التوافق بشأنها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.

فرص سانحة للتعاون بين مصر ولبنان خاصة مجال تكنولوجيا المعلومات

وأكد عادل أفيوني وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات، وجود فرص سانحة للتعاون بين مصر ولبنان في عدة مجالات واعدة ومنها تكنولوجيا المعلومات، للاستفادة مما يمتلكه البلدان من إمكانات في هذا المجال، مشيراً إلى إنشاء لبنان عدد من مراكز تكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تمثل قاطرة تقود التعاون في هذا المجال.

رئيس الوزراء يشيد بمستوى التعاون بين مصر ولبنان

وعقب مدبولي، بالإشادة بما وصل إليه مستوى التعاون والتنسيق مع لبنان خلال الفترة الماضية، معرباً عن دعم مصر الكامل لاستقرار وأمن لبنان، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة في محيط الجوار اللبناني.

وأكد مدبولي، أن مصر تولي التعاون مع لبنان اهتماماً خاصاً، مضيفاً أنه سبق وأكد لرئيس الوزراء سعد الحريري، استعداد مصر لتقديم كل ما لديها من خبرات في المجالات التنموية التي تمثل أولوية لدى الأشقاء في لبنان.

كما وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين الوزراء المعنيين في الجانبين خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير التعاون في كل المجالات التي تهم الجانبين، وتقديم كل أشكال الدعم الفني الممكن إلى لبنان، من أجل المساعدة في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه بلدنا الشقيق.

وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وسفير لبنان لدى مصر.