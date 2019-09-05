اختتم العرض المسرحي "كفر أبوحتة" عروضه في مدينة جمصة الساحلية بمحافظة الدقهلية بعد استمراره لمدة 30 يوما، وهو من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة المخرج عادل عبده على مسرح مدينة جمصة.

"كفر أبوحتة" عرض كوميدي غنائي استعراضي يضم 8 استعراضات، وهو من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، بطولة الفنان ماهر سليم، ومدة العرض 3 ساعات.

العرض المسرحي بطولة ماهر سليم، عبدالسلام الدهشان، المطرب محمد الخولي، عادل زهدي، هدير عبدالرحمن، تقى عادل، يوسف عبيد، سحر عبدالله، ومحمد سليم، تأليف وإخراج حسن سعد، المخرج المنفذ وليد سعد، إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول.

ويستعد "مسرح البالون" لعرض "كفر أبوحتة" نهاية سبتمبر الحالي، ويجرى المخرج حسن سعد بروفات مكثفة خلال الأيام المقبلة، داخل مسرح البالون مع أبطال العرض الغنائي.